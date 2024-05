Kampfmittel in Hannover: Acht Granaten erfolgreich gesprengt

Stand: 28.05.2024 20:13 Uhr

In Hannover sind am Dienstagabend acht Granaten aus dem Zweiten Weltkrieg im Stadtteil Bothfeld kontrolliert gesprengt worden. Rund 700 Menschen können nun in ihre Häuser zurückkehren.