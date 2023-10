Stand: 17.10.2023 09:04 Uhr Kampagne "Hannover sauber" kommt gut an

Vor fünf Jahren hat die Stadt Hannover die Kampagne "Hannover sauber" gestartet. Nun zieht die Verwaltung eine positive Bilanz. In einer Befragung von Bürgern und Bürgerinnen waren 35 Prozent "sehr zufrieden" damit, wie sauber die Stadt ist. Weitere 52 Prozent sind "eher zufrieden". Damit sei die Zustimmung deutlich gestiegen, sagt Dezernent Axel von der Ohe. Die Abfallwirtschaft habe mehr Personal, mehr Technik und mehr Fahrzeuge bekommen. Das trage zur sauberen Stadt bei. Außerdem würden zehntausende Menschen die Müll-App nutzen und damit verdreckte Ecken in Hannover melden. Gemeinsam mit der Stadt will der Abfallbetrieb Aha weiter daran arbeiten, dass Hannover noch sauberer wird. Zum einen sollen größere und auffälligere Papierkörbe aufgestellt werden. Zum anderen wollen die Mitarbeiter auf Stadtteilfesten oder bei Müll-Sammelaktionen mit den Hannoveranern ins Gespräch kommen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 17.10.2023 | 08:30 Uhr