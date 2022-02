Stand: 07.02.2022 08:30 Uhr Kaminfeuer außer Kontrolle - 62-Jähriger verletzt

Ein Feuer in einem Kamin ist am Sonntag in einem Einfamilienhaus in Lamspringe (Landkreis Hildesheim) außer Kontrolle geraten. Ein 62-Jähriger erlitt eine Rauchvergiftung. Laut Polizei hatte der Mann auf Bitten der abwesenden Bewohner auf das Kaminfeuer aufgepasst. Als er am späten Nachmittag starken Rauch und Feuer beim Übergang zwischen Abgasrohr und Schornstein bemerkte, versuchte er das Feuer zunächst selbstständig zu löschen und alarmierte die Eigentümer. Als diese eintrafen hatte bereits ein hölzerner Stützbalken Feuer gefangen. Die Eigentümer riefen die Feuerwehr, die den Brand schnell unter Kontrolle bekam. Neben dem Holzbalken wurde auch die Decke beschädigt. Das Haus sei aber weiterhin teilweise bewohnbar, teilte die Polizei mit.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 07.02.2022 | 07:30 Uhr