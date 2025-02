Stand: 24.02.2025 08:41 Uhr Kameraanlage entschärft Müllproblem in Garbsen

Die Wertstoffinsel "Am Hechtkamp" in Garbsen bei Hannover war lange ein Problem. Nun zeigt die Kameraüberwachung Wirkung: Die illegale Müllentsorgung geht zurück. Andere Städte beobachten das Projekt.

In Garbsen (Region Hannover) ist seit Februar 2024 an der Wertstoffinsel "Am Hechtkamp" eine Videoanlage im Einsatz. Der Platz wird mit zwei Kameras überwacht. Über einen Lautsprecher sprechen Stadtmitarbeiter Müllsünder direkt an. Seit dem Start verzeichnet die Stadt Garbsen dort einen deutlichen Rückgang von illegal abgeladenem Müll. Bürgermeister Claudio Provenzano (SPD) betont: "Wir sind fest davon überzeugt, dass die Einführung der Videoüberwachung eine deutliche abschreckende Wirkung erzielt hat."

Ein jahrelanges Problem

Die Wertstoffinsel wurde zuvor regelmäßig von Müllsündern genutzt. Sie luden dort zum Beispiel Kühlschränke, Reifen, Autobatterien, Tierkadaver und Lebensmittel ab. Davon war besonders der benachbarte Sportverein Turnklub Berenbostel mit seinem Vereinsheim betroffen. Gastwirt Lars Hildebrand beschreibt die damalige Situation als geschäftsschädigend: "Potenzielle Kunden haben nach ihrem ersten Besuch hier abgewunken. Die wollten ihrer Hochzeitsgesellschaft nicht zumuten, an dem Platz vorbeizugehen."

Sportverein setzte sich für Kameralösung ein

Die Vorsitzende des Turnklubs Berenbostel, Ariane Rother, dokumentierte über Jahre die Zustände an der Wertstoffinsel. Die Fotos schickte sie an die Stadtverwaltung. "Es war ein Schandfleck für den Verein, für die Gaststätte, für den Ort." Gegen eine Kameraüberwachung überwogen lange Zeit aber Datenschutzbedenken. In den letzten Jahren kam dann Bewegung in den Fall. Bürgermeister Provenzano sagt: "Wir mussten als Stadt agieren. Hier wurden auch giftige Stoffe abgeladen. Es war also eine Gefahrenabwehr."

Kameraeinsatz ist nur unter bestimmten Umständen möglich

Damit die Kameraüberwachung auch rechtlich einwandfrei ist, muss zuvor eine klare Häufung von Verstößen nachgewiesen werden. Der Datenschutzbeauftragte des Landes Niedersachsen Denis Lehmkemper stellt klar: "Einfach so eine Videoüberwachung zu installieren, das geht nicht. Dafür ist der Grundrechtseingriff zu intensiv. Es ist wichtig, dass diese Anlage dazu beiträgt, eine illegale Müllablage-Situation zu bereinigen." Die Kameras müssen klar erkennbar sein. Außerdem dürfen keine Aufnahmen gespeichert werden.

Abschreckung durch Lautsprecherdurchsagen

In Garbsen beobachten Stadtmitarbeiter die Wertstoffinsel aus dem Rathaus heraus über Monitore in Echtzeit. Neue Stellen wurden dafür nicht geschaffen. Die Kontrolle erledigen die Mitarbeiter neben ihren anderen Aufgaben - an unterschiedlichen Tagen und Uhrzeiten. Wenn sie Müllsünder erwischen, sprechen sie die Übeltäter über einen Lautsprecher an. Umweltsachbearbeiter Eric Bindhak ist überzeugt: "Die Durchsagen sind wirksam. Die Leute nehmen den Müll sofort wieder mit." Bußgelder mussten noch nicht verhängt werden.

Garbsen als Vorbild für andere Kommunen

In der Region Hannover wird seit wenigen Wochen in Burgwedel ebenfalls eine Wertstoffinsel per Kamera überwacht. Hemmingen überlegt nach Angaben einer Sprecherin, ob ein bis zwei Wertstoffinseln im Stadtgebiet mit Videoanlagen ausgestattet werden könnten. Bürgermeister Jan Dingeldey (CDU) sagt: "Es kann nicht länger hingenommen werden, dass öffentliche Wertstoffinseln in diesem Ausmaß als illegale Müllabladeplätze missbraucht werden." Die positiven Erfahrungen aus Garbsen würden die Stadt bestärken, das Konzept auch für Hemmingen weiter zu prüfen.