Stand: 24.02.2024 16:18 Uhr Kajak kentert - Fahrer harrt auf einem Baum aus

Auf der Leine in der Region Hannover sind am Samstag zwei Kajakfahrer gekentert. Wegen der starken Strömung kippte das Kajak laut Feuerwehr unter der Flutbrücke bei Seelze um. Einer der Männer konnte sich ans Ufer retten, der andere klammerte sich an einen Baum im Hochwasser, wie Frank Röhrbein von der Freiwilligen Feuerwehr Seelze sagte. Dort harrte der Kajakfahrer 45 Minuten aus, bis Feuerwehrleute ihn retteten. Der Mann wurde unterkühlt ins Krankenhaus gebracht. Röhrbein warnte davor, sich leichtsinnig ins Hochwasser zu begeben. Das könne gefährlich werden und unnötigerweise viele Rettungskräfte beschäftigen. Insgesamt waren den Angaben zufolge 36 Kräfte in Seelze vor Ort, unter ihnen auch Taucher.

