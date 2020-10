Käßmann: Teilnehmerzahl bei Beerdigungen nicht begrenzen Stand: 18.10.2020 12:59 Uhr Auch wenn die Zahl der Corona-Infektionen weiter steigt, sollten Beerdigungen ohne Beschränkung der Teilnehmerzahl möglich sein - dafür plädiert Margot Käßmann.

"Meine Erfahrung ist, dass eine im besten Sinne gute Beerdigungsfeier den Abschied erleichtert", schreibt die frühere Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) in ihrer Kolumne in der "Bild am Sonntag". Beileidsbekundungen am Grab seien besonders wichtig und sollten möglich sein. Denn es tue den Trauernden gut, wenn Menschen da seien, die sie nicht alleine ließen. Beerdigungen kommt nach Käßmanns Ansicht eine gesonderte Rolle zu: "Taufen, Konfirmationen, Trauungen lassen sich nachholen. Eine Beerdigung nicht."

Schon jetzt muss Mindestabstand gesichert sein

Derzeit gilt laut niedersächsischer Corona-Verordnung: Kirchliche Feiern sind unabhängig von der Zahl der Teilnehmenden erlaubt, wenn ein Hygienekonzept vorliegt. Dies beinhaltet etwa die Reinigung von Oberflächen, das Achten auf den Mindestabstand zwischen den Teilnehmenden und ausreichendes Lüften. Zwar ist die Personenzahl damit nicht generell begrenzt, aber "es dürfen nur so viele Menschen in eine Kirche, dass die Gläubigen jeweils 1,5 Meter Abstand voneinander einhalten können", teilt das Land mit. Religiöse Feiern unter freiem Himmel können eine Alternative sein, heißt es auch vom Land. "Es ist jedoch auch für eine solche Zusammenkunft ein Hygienekonzept aufzustellen und es sind die Abstandsregeln einzuhalten."

Virus breitet sich stärker aus als im Frühjahr

Während der ersten Phase der Coronavirus-Pandemie mit umfassenden Kontaktbeschränkungen war auch die Zahl der Teilnehmer bei Beerdigungen begrenzt worden. Momentan breitet sich das Virus in Niedersachsen noch stärker aus als im Frühjahr. Die Zahl der Neuinfektionen erreicht wiederholt neue Höchststände. Schärfere Maßnahmen, gegebenenfalls auch landesweit, werden diskutiert, damit die Ausbreitung nicht außer Kontrolle gerät.

