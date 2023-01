Stand: 27.01.2023 21:24 Uhr Känguru ausgebüxt und schon seit einer Woche auf der Flucht

Ein entlaufenes Känguru ist seit einer Woche in der Region Hannover unterwegs. Zuletzt entdeckt hatte das Tier am vergangenen Samstag eine Polizeistreife in Uetze, es dort im Bereich der Bahngleise aber aus den Augen verloren. Anschließend habe sich eine Gruppe der Feuerwehr auf die Suche nach dem Tier gemacht, sagte ein Sprecher der Feuerwehr Uetze am Freitag. Unter anderem wurden dabei Wärmebildkameras eingesetzt. Nach mehreren Stunden musste die Suche erfolglos abgebrochen werden. Seitdem fehlt von dem Känguru jede Spur. Nach Angaben der Polizei gehört das Tier, das einer kleineren Känguru-Art angehört, einem privaten Besitzer.

VIDEO: Uetze: Känguru büxt aus (27.01.2023) (1 Min)

