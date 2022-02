Stand: 08.02.2022 07:49 Uhr Kältebus: Bisher 3.000 Portionen an Bedürftige verteilt

Die Johanniter haben mit ihrem Kältebus in diesem Winter in Hannover bereits 3.000 Essensportionen an Bedürftige verteilt. Dreimal pro Woche sind die Helferinnen und Helfer unterwegs, pro Tour verteilen sie derzeit um die hundert Portionen Essen - Tendenz steigend, wie die Hilfsorganisation mitteilte. Der Kältebus ist immer montags, mittwochs und freitags unterwegs und bringt frisch gekochte Gerichte, heiße Getränke sowie Decken, Schlafsäcke und Kleidung zu wohnungslosen Menschen in der Innenstadt.

