KGB-Hack: "Karl wieder mit seinen Illuminaten"

Volker Ulle gehörte in den 1980er-Jahren zu einer Gruppe junger Leute aus Hannover, die auf ihren Heimcomputern zu hacken beginnen. Die Technik-Freaks knacken nach und nach Datenbanken unterschiedlichster Institutionen und Behörden - und wecken damit Begehrlichkeiten. Ulle trifft unter den Hackern auch auf Karl Koch, der später gemeinsam mit Komplizen Informationen aus westlichen Datennetzwerken an den sowjetischen Geheimdienst verkauft. Vor 30 Jahren fliegt der sogenannte KGB-Hack auf. Im Interview mit NDR.de erinnert sich Ulle an die Zeit als Hacker und an Koch, der 1989 unter nicht geklärten Umständen bei Gifhorn ums Leben kam.

Woher kam Ihre persönliche Faszination für Computer und das Hacken?

Volker Ulle: Anfang der 1980er-Jahre habe ich mir einen Homecomputer gekauft. Und dann kam diese Idee. Immer nur darauf rumtippen ist ja auch langweilig. Was kann man denn sonst noch so damit machen? Dann kam die Idee mit der Daten-Kommunikation, Daten-Fernübertragung. Das war bis in die 1980er-Jahre verboten für Privatpersonen, so etwas durften nur Behörden. Aber irgendwann wurde das Gesetz geändert, sodass auch Privatleute Daten-Kommunikation machen durften. Dann habe ich mir einen Akustikkoppler gekauft. Der wurde mit dem Telefonhörer verbunden und dann wählte man mit dem normalen Wählscheiben-Telefon einen anderen Computer an, mit dem man dann kommunizieren konnte.

Was war für Sie der Reiz daran?

Ulle: Das war unglaublich faszinierend. Man konnte Rufnummern in den USA anrufen, in amerikanische Mailboxen gehen, diskutieren, E-Mails austauschen. Das Netz wie es heute ist, das Internet, wo man einfach von zu Hause aus per Smartphone seine Mails überallhin verschicken kann, das gab es ja noch nicht. Und dann wirklich von Tastatur zu Tastatur mit einem Amerikaner zu chatten, das war damals vor 30 Jahren neu und absolut faszinierend, vor allem für technikaffine Menschen wie mich. Das hat einen in den Bann gezogen, das konnte süchtig machen.

Chatten und Mailen haben Ihnen und Ihren Freunden damals allerdings bald nicht mehr ausgereicht ...

Ulle: Es war einfach eine sportliche Herausforderung, wenn man es schaffen konnte, in Systeme einzudringen, die nicht für die Öffentlichkeit gedacht waren. Gedanken darüber, dass das illegal war, haben wir uns nicht gemacht. Es war wie gesagt eine sportliche Herausforderung. In der Gaststätte Kaiser in der Nordstadt von Hannover war jeden Dienstag ein Stammtisch für Computer-Interessierte und die ersten Hacker. Wir haben teilweise das halbe Lokal besetzt und dort wurden dann Informationen ausgetauscht. Es gingen Zettel herum mit Adressen von Rechnern, dann wusste man: Da ist ein Rechner, da kommst du mit diesen oder jenen Kennwörtern hinein. Es waren aber nicht nur Hacker beim Stammtisch, sondern auch ganz normale Computer-Experten, Software-Entwickler - eine ganz bunte Mischung.

Der Kinofilm "23 - Nichts ist wie es scheint", der 1998 in die Kinos kam, erzählt die Geschichte dieser Zeit und die des Hannoveraner Hackers Karl Koch. Der Film zeigt, wie neben dem Hacken auch Drogen im Leben Kochs und seiner Freunde eine große Rolle spielten. Wie gut kannten Sie Koch und wie haben Sie das erlebt?

Ulle: Ich habe Karl Koch beim Stammtisch kennengelernt. Das war schon die Zeit, in der die Sache ziemlich eingefleischt war und intensiv gehackt wurde. Das war dann auch die Hochzeit seines Drogenkonsums. Ich war einmal in der Wohnung von Karl Koch und habe schnell gemerkt, dass das nicht so mein Ding ist. Der Fokus lag zu gleichen Teilen auf Drogenkonsum und Hacken und wenn man wirklich effektiv hacken will, dann darf man keine Drogen konsumieren, dann muss man ganz klar im Kopf sein. Meistens war es Cannabis, aber Karl hat auch härtere Drogen genommen. Mich interessierte die Computer-Geschichte, nicht der Drogenkonsum, und deshalb war ich nur einmal dort und dann nicht wieder.

Die "23" im Titel des Kinofilms weist auf die vermeintlich magische Zahl des Geheimbundes der Illuminaten hin. Koch glaubte an die Existenz dieses Geheimbundes. Im Film wird dargestellt, wie bei ihm diese Idee zu einem regelrechten Wahn wird. Haben Sie davon etwas mitbekommen? War er damit allein?

Ulle: Das war nur er, der an diese direkte Verknüpfung zwischen Illuminaten und Weltverschwörung geglaubt hat. Das wurde von uns anderen mehr belächelt: "Naja, Karl wieder mit seinen Illuminaten." Bei ihm war das eine fatale Mischung aus Drogenkonsum und dieser fantastischen Roman-Trilogie über die Illuminaten.

Eine kleine Gruppe Hacker um Koch hat später Informationen an den sowjetischen Geheimdienst KGB verkauft. Wann haben Sie davon erfahren und wie haben Sie damals darüber gedacht?

Ulle: Auf den Dienstagstreffen habe ich zwar wahrgenommen, dass da so ein bisschen getuschelt wurde neben dem Tisch und dass sich da eine kleine Gruppe herauszog aus der allgemeinen Diskussion. Da habe ich schon gedacht: "Läuft da noch irgendetwas anderes, was die anderen nicht wissen dürfen?" Viele von uns bewegten sich am Rand der Legalität, aber die meisten wollten nichts Böses. Für uns war es wie gesagt eine sportliche Herausforderung. Es ging darum, die Intelligenz zu besitzen, ein System zu überlisten, dort einzudringen. Ein System, das andere Leute versucht haben, so sicher wie möglich zu machen. Das war die Herausforderung. Sicherheitslücken aufzudecken und diese dann dem Betreiber mitzuteilen, sie aber auf keinen Fall zu missbrauchen. Dass dann jemand Kapital daraus schlagen wollte, habe ich auch erst durch die Medien erfahren. Das war nicht mein Ding und es hat mich und viele andere auch schockiert.

Am 1. Juni 1989 wurde die verbrannte Leiche von Koch in einem Wald gefunden. Die Behörden gingen von Selbstmord aus. Die genauen Umstände seines Todes wurden jedoch nie aufgeklärt und es halten sich bis heute Gerüchte, er sei umgebracht worden. Wie dachten Sie damals darüber, wie heute?

Ulle: Im ersten Schock habe ich, wie viele andere aus seinem näheren Bekanntenkreis, nicht glauben wollen, dass es Selbstmord gewesen ist. Es gab so viele Ansätze, bei denen man sagen konnte, das kann kein Selbstmord gewesen sein. Er hatte sich wieder gefangen, war stabiler geworden, hatte einen Fahrerjob bei der CDU in Hannover bekommen. Er war wieder in sichereres Fahrwasser gekommen und hatte eine Perspektive, die er lange Zeit vorher nicht hatte. Also unser erster Eindruck war: Nein, das kann niemals ein Selbstmord gewesen sein. Doch dann kamen immer mehr Fakten auch durch die Medienberichterstattung dazu und mit dem Gedanken, er wurde umgebracht, mochte man auch nicht wirklich leben. Im Laufe der Zeit hat man dann gedacht: "Mein Gott, dann glauben wir mal die Geschichte, dass es eine Selbsttötung war." Aber Zweifel bleiben - bis zum heutigen Tag.

