Stand: 22.12.2020 11:59 Uhr Junger Mann wegen versuchten Totschlags in U-Haft

Staatsanwaltschaft und Polizei in Hildesheim ermitteln wegen versuchten Totschlags gegen einen 18-Jährigen. Laut Staatsanwaltschaft waren er und sein Bekannter am Wochenende mit zwei 23 und 25 Jahre alten Männern in Streit geraten. In dessen Verlauf soll der 18-Jährige den 25 Jährigen mit Schlägen und Tritten gegen den Kopf attackiert haben. Das Opfer kam schwer verletzt ins Krankenhaus. Der mutmaßliche Täter wurde in seiner Wohnung festgenommen. Er sitzt jetzt in Untersuchungshaft.

Jederzeit zum Nachhören 10 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 17:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1. 10 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 22.12.2020 | 06:30 Uhr