Junger Mann in Rinteln durch Schüsse lebensgefährlich verletzt Stand: 11.04.2024 14:13 Uhr Ein 20 Jahre alter Mann ist in Rinteln (Landkreis Schaumburg) auf einer Straße durch mehrere Schüsse lebensgefährlich verletzt worden. Die Polizei sucht den beziehungsweise die Täter.

Staatsanwaltschaft Bückeburg und Polizei ermitteln eigenen Angaben zufolge wegen eines versuchten Tötungsdelikts. Der 20-Jährige sei aus Rinteln und werde in einem Krankenhaus behandelt. Weitere Details zu dem Vorfall im Rintelner Stadtteil Engern wollten die Behörden aus ermittlungstaktischen Gründen nicht nennen. Es gebe Zeugen der Tat, die derzeit befragt werden, sagte eine Polizeisprecherin am Donnerstag.

Großfahndung in Engern mit Hubschrauber

Am späten Mittwochabend hatten sich Anwohner der Straße in Engern bei der Polizei gemeldet, wie die Behörde mitteilte. Die Polizei habe daraufhin mit vielen Beamten und einem Hubschrauber nach den Verantwortlichen gesucht. Während des Einsatzes war die Landesstraße zwischen Rinteln und Westendorf bis Donnerstagmorgen gesperrt. Mithilfe von großen Scheinwerfern der Feuerwehr suchten Polizisten bis in den Morgen am Tatort nach Spuren. Die Straßenlaternen waren dort über Nacht ausgeschaltet, um Strom zu sparen. Zuerst hatte die "Schaumburger Zeitung" über den Vorfall berichtet.

