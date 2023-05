Stand: 08.05.2023 15:20 Uhr Junge Frau sexuell belästigt - Polizei fahndet nach Verdächtigem

Die Polizei Hannover sucht einen Mann, der eine 20-Jährige im Stadtteil Groß-Buchholz sexuell belästigt haben soll. Nach Angaben der Beamten vom Montag, fuhr der Gesuchte mit der 20-Jährigen in der Nacht zu Samstag in derselben Stadtbahn der Linie 4 in Richtung Roderbruch und stieg an der Haltestelle "Medizinische Hochschule" aus. Von dort habe er die Frau bis zu einem Studentenwohnheim in der Karl-Wiechert-Allee verfolgt. Im Eingangsbereich soll er die 20-Jährige bedrängt und sie gegen ihren Willen angefasst haben. Laut Polizei wehrte sie sich, bis der Angreifer schließlich die Flucht ergriff. Der Gesuchte ist nach Angaben der Polizei etwa 20 bis 25 Jahre alt und 1,75 Meter groß. Er habe eine schlanke Statur mit dünnen Beinen, kurze, glatte schwarze Haare und einen Drei-Tage-Bart. Zum Tatzeitpunkt trug er eine schwarze, eng anliegende Jeans sowie spitze, schwarze Lederstiefeletten und eine dunkle Jacke. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (0511) 109 55 55 zu melden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 08.05.2023 | 17:00 Uhr