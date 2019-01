Stand: 03.01.2019 14:23 Uhr

Jugendlicher tritt Schlichter Rolltreppe hinunter

Ein 47-jähriger Mann ist in Hannover schwer verletzt worden, weil er einen Streit schlichten wollte. Laut Polizei war er am frühen Mittwochabend in der Innenstadt einem Mann zu Hilfe geeilt, der von Jugendlichen verprügelt wurde. Die 15, 16 und 18 Jahre alten mutmaßlichen Täter hatten daraufhin von ihrem Opfer abgelassen und gingen auf den 47-Jährigen los. Der versuchte zu flüchten, wurde jedoch auf einer Rolltreppe zur U-Bahn mit Wucht in den Rücken getreten. Das Opfer sei die Treppe hinuntergestürzt und habe sich dabei die Schulter gebrochen.

Polizei wertet Videos aus

Kurze Zeit später fasste die Polizei die Jugendlichen. Noch sei unklar, wer von den drei Jugendlichen zugetreten habe. Das werde nun ermittelt, so ein Sprecher. Dazu werte man Videoaufnahmen aus. Alle drei Jugendlichen sind wieder auf freiem Fuß.

