Jugendlicher geschlagen und mit Messer bedroht

Knapp zwei Wochen nach einem Überfall auf einen Jugendlichen in Hannover sucht die Polizei Zeugen. Der 15-Jährige war am Sonnabend vor Weihnachten im Stadtteil Döhren von mehreren Jugendlichen geschlagen, getreten und mit einem Messer bedroht worden. Als ein Busfahrer sich einmischte, flohen die Angreifer mit dem Geld und dem Handy des Opfers. Der Jugendliche kam leicht verletzt ins Krankenhaus. Die Suche nach den Angreifern blieb zunächst erfolglos, inzwischen seien zwei der mutmaßlichen Täter aber ermittelt worden, so ein Polizeisprecher. Seinen Angaben nach handelt es sich um zwei 17-Jährige aus Hannover und Bad Nenndorf. Bei der Suche nach weiteren Beteiligten hofft die Polizei auf Zeugenhinweise.

