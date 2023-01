Jugendliche vermisst, verschwundener Mann meldet sich Stand: 09.01.2023 06:30 Uhr Die Polizei Hannover bittet um die Mithilfe der Bevölkerung: Seit Donnerstag ist die 17-jährige Antonia Kisha A. aus Stöcken verschwunden. Ein ebenfalls Vermisster aus Ronnenberg ist wieder da.

Am Sonntagabend habe der 26-Jährige sich bei der Polizei in Bad Münder gemeldet. Ihm gehe es den Umständen entsprechend gut, teilte die Polizei mit. Der Mann hatte am Donnerstag das Haus seiner Eltern mit unbekanntem Ziel verlassen. Die Hintergründe seines Verschwindens waren zunächst unklar.

Polizei Hannover bittet um Hinweise zu Antonia Kisha A.

Ebenfalls am Donnerstag verschwand eine 17-Jährige aus Stöcken. Antonia Kisha A. wurde laut Polizei zuletzt in der Medizinischen Hochschule Hannover im Stadtteil Groß-Buchholz gesehen, von wo sie gegen 17 Uhr noch vor dem Entlassungsgespräch aus der Notaufnahme verschwand. Eine Eigengefährdung sei nicht auszuschließen, teilte die Polizei mit.

Die Gesuchte ist etwa 1,50 Meter groß und schlank, könne jedoch durch weite Oberbekleidung korpulenter wirken. Sie trägt den Angaben zufolge kurze braune, zerzauste Haare mit einer kahlen Stelle an der rechten Kopfseite. Markant sei ein Leberfleck mittig auf der Nasenspitze. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens war Antonia Kisha A. mit einem weißen T-Shirt mit roter Aufschrift, einer schwarz-grauen Jogginghose, grauen Winterstiefeln mit Felleinlage sowie einer schwarzen Daunenjacke mit Kapuze bekleidet. Auffällig seien zudem die Socken: Eine ist schwarz-weiß gepunktet, die andere schwarz und pink. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Vermissten geben können, sich beim Polizeikommissariat Hannover-Stöcken unter der Telefonnummer (0511) 109 38 17 zu melden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 08.01.2023 | 12:00 Uhr