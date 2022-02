Stand: 22.02.2022 07:33 Uhr Jugendliche schlagen auf Ladendetektiv in Hannover ein

Sechs Jugendliche sollen am Montag in Hannover einen Ladendetektiv angegriffen und auf ihn eingeschlagen haben. Zuvor hatten sie in einem Supermarkt in der Südstadt Energydrinks gestohlen, wie die Polizei mitteilte. Der Detektiv hatte die Jungen demnach dabei beobachtet und gemeinsam mit dem Filialleiter aus dem Laden gebeten. Als er die Polizei verständigen wollte, schlug ihm einer der Jugendlichen ins Gesicht, auch die anderen begannen, ihn zu schlagen. Der 32-Jährige musste laut Polizei im Krankenhaus behandelt werden. Da er die mutmaßlichen Täter nicht näher beschreiben konnte, sucht die Polizei Zeugen. Die Beamten ermitteln nun wegen räuberischen Diebstahls und gefährlicher Körperverletzung. Zur Tatzeit befanden sich zahlreiche Kundinnen und Kunden im Markt, die gebeten werden, sich unter der Telefonnummer (0511) 109 3217 zu melden

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 22.02.2022 | 07:00 Uhr