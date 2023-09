Stand: 20.09.2023 11:28 Uhr Jugendliche liefern sich "Katz-und-Maus-Spiel" mit der Polizei

In Burgdorf bei Hannover hat sich eine Gruppe Jugendlicher am Dienstagabend ein "Katz-und-Maus-Spiel" mit der Polizei geliefert. Auch ein Hubschrauber war kurzzeitig im Einsatz. Mehrere Anrufer hatten der Polizei gemeldet, zwei Gruppen seien in der Nähe des Bahnhofs in Streit geraten. Vor Ort trafen die Beamten jedoch niemanden mehr an. Etwa 25 Jugendliche hätten sich aber "Lauf-Spiele" mit der Polizei geliefert, sagte ein Sprecher der Polizei Hannover. Der Hubschrauber war gerade auf dem Rückflug von einem anderen Einsatz. Er überflog das Gebiet auf Wunsch der Polizei, um eine mögliche Gefahr für Menschen rund um den Bahnhof auszuschließen. Zuerst hatte die "Hannoversche Allgemeine Zeitung" über das Thema berichtet.

