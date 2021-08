Jugendliche beleidigen und bedrohen Menschen auf Reiterhof Stand: 06.08.2021 12:38 Uhr Zwei 15-Jährige sollen in Hannover Feuerwerkskörper auf einen Reiterhof geworfen und eine Frau mit einem Messer bedroht haben. Die Polizei ermittelt gegen die Jugendlichen.

Durch die Böller seien Pferde aufgeschreckt und eine Reiterin vom Pferd gestürzt, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Mehrere Zeugen hätten die Jugendlichen am Donnerstagnachmittag im Stadtteil Bothfeld gebeten, keine Feuerwerkskörper mehr zu zünden. Daraufhin hätten die 15-Jährigen diese beleidigt. Zudem sei es zu einem Streit mit einem 49-Jährigen gekommen. Die Jugendlichen gaben gegenüber den Beamten an, dass der Mann sie habe treten wollen. Einer der 15-Jährigen wiederum soll eine 67-Jährige mit einem Messer bedroht haben.

Ermittlungen gegen Jugendliche und 49-Jährigen

Polizisten übergaben die beiden Jugendlichen an ihre Erziehungsberechtigten. Gegen die 15-Jährigen werde wegen des Verdachts der Beleidigung, Bedrohung und fahrlässigen Körperverletzung ermittelt. Außerdem leiteten die Beamten Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen des Mitführens eines Messers und des Zündens der Böller ein. Gegen den 49-Jährigen wurde Strafanzeige wegen versuchter vorsätzlicher Körperverletzung erstattet.

