Stand: 20.07.2020 20:50 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Jugendherbergen bieten kostenlose Freizeiten an

Einige Jugendherbergen in Niedersachsen wollen Familien, die durch die Corona-Pandemie besonders belastet sind, in den Sommerferien entlasten. Sie bieten Kindern und Jugendlichen kostenlose Freizeiten an 14 Standorten an, teilten die Landesverbände Unterweser-Ems, Hannover und Nordmark als Veranstalter am Montag mit. Teilnehmen können Jungen und Mädchen zwischen sechs und 16 Jahren. Unter anderem im Angebot: ein Fußballcamp, ein Kletterkurs, Wildnisabenteuer und ein Englisch-aktiv-Camp. Der gemeinsame Spaß solle bei den drei bis siebentägigen Aufenthalten im Vordergrund stehen.

Kultusministerium trägt die Kosten

Kinder und Jugendliche seien in der Krise besonders belastet und sollten die Möglichkeit bekommen, ungewöhnliche, gemeinschaftliche Erfahrungen zu machen, hieß es von den Veranstaltern. Betreut würden die Teilnehmer von ausgebildeten Teamern, die zusätzlich eine Schulung in Hygiene- und Schutzmaßnahmen für das Coronavirus erhalten hätten. Die Kosten für das Projekt "LernRäume" trägt den Angaben zufolge das niedersächsische Kultusministerium. Zunächst seien 20 Freizeiten für bis zu 1.200 Schülerinnen und Schüler vorgesehen.

Jugendherbergen freuen sich über Angebot

Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) sagte, die Jugendherbergen hätten als anerkannter außerschulischer Lernort in sehr kurzer Zeit ein überzeugendes Konzept erarbeitet. Die Jugendherbergen seien in einem für sie sehr schwierigen Jahr mit langen Schließungszeiten aufgrund der Corona-Krise sehr erfreut, dieses Projekt anbieten zu können, sagte Thorsten Richter, Geschäftsführer im Deutschen Jugendherbergswerk (DJH). Die Ferienfreizeiten und Tagesprogramme finden ab sofort bis zum 26. August statt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 21.07.2020 | 06:30 Uhr