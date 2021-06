Stand: 29.06.2021 15:05 Uhr Jüdische Gemeinde spendet 10.000 Masken für Wohnungslose

In Hannover hat der Landesverband der Jüdischen Gemeinden von Niedersachsen etwa 10.000 medizinische Masken an obdachlose Menschen gespendet. Verbandspräsident Michael Fürst sagte, dass er gelesen habe, dass das Diakonische Werk dringend solche Masken für diese Menschen benötige. "Ich weiß nicht, ob die alle halten, aber wir können auf jeden Fall nachbestellen", sagte er beim Besuch des Kontaktladens "Mecki" am Hauptbahnhof. Ursula Büchsenschütz von der Wohnungslosenhilfe der Diakonie erinnerte daran, dass die Menschen den Mund-Nasen-Schutz unter anderem dafür bräuchten, um zur Bank zu gehen und andere Dinge erledigen zu können. Sozialarbeiter Pascal Allewelt sagte, dass die Masken auch ein Symbol dafür seien können, dass sich wohnungslose Menschen von der Gesellschaft angenommen und beschützt fühlten.

