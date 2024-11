Weihnachtstruck: Johanniter sammeln Spenden für Menschen in Not Stand: 22.11.2024 09:04 Uhr Jedes Jahr zur Weihnachtszeit sammeln die Johanniter Hilfspakete für Menschen in Not. Am 29. November kommt Ministerpräsident Stephan Weil nach Hannover, um die Aktion der Ehrenamtlichen zu unterstützen.

Bis zum 13. Dezember können alle Bürgerinnen und Bürger, Firmen, Schulen, Kindergärten und Vereine Hilfspäckchen an die Johanniter spenden. Am 26. Dezember werden die Päckchen dann an Bedürftige aus Deutschland verteilt und auch in die Ukraine gebracht. "Jahr für Jahr setzen wir damit ein Zeichen der Solidarität, Nächstenliebe und der Hoffnung", heißt es von den Johannitern. Alle Abgabestellen der Aktion finden Sie hier.

Spenden zu Weihnachten: Packaktion mit Stephan Weil

Bei einem Saison-Event am 29. November können alle, die sich beteiligen wollen, ihre Päckchen vor Ort direkt an den Johanniter-Weihnachtstruck übergeben. Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) wird zusammen mit einer Kindergartengruppe gemeinsam Päckchen packen und die Aktion mit einem Grußwort einleiten.

Ukraine und Tafel Deutschland: Hilfe für Menschen in Not

Seit mehr als 30 Jahren beteiligen sich jedes Jahr Tausende Menschen an der Aktion. Im Jahr 2023 wurden rund 6.900 Päckchen an 124 Abgabestellen im Landesverband Niedersachsen/Bremen für die Ukraine und die Tafel Deutschland gesammelt. Die Pakete enthalten Grundnahrungsmittel wie Nudeln, Mehl und Reis aber auch Schokolade, Kekse und Hygieneartikel. Die Päckchen werden an wirtschaftlich schwache Familien, Schul- und Kindergartenkinder, Menschen mit Behinderung, in Armenküchen sowie in Alten- und Kinderheimen ausgegeben. Die Weihnachtstrucks fahren zunächst nach Rumänien. Von dort werden die Pakete dann weiter in verschiedene ukrainische Städte gebracht.

Packliste der Johanniter: So kann jeder helfen

An der Aktion kann sich jeder beteiligen. Damit alle Empfänger gleichwertige Pakete erhalten, haben die Johanniter eine Packliste erstellt:

1 Geschenk für Kinder (zum Beispiel ein Malblock oder Malstifte)

1 Kilogramm Zucker

3 Kilogramm Mehl

1 Kilogramm Reis

1 Kilogramm Nudeln

2 Liter Speiseöl in Plastikflaschen

2 Packungen Multivitamin-Brausetabletten

2 Packungen Kekse

4 Tafeln Schokolade

2 feste Seifen

2 Zahnbürsten

2 Tuben Zahnpasta

Alle Abgabestellen des Weihnachtstruckers finden Sie hier. Wer kein eigenes Päckchen packen und abgeben möchte, kann auch online eins kaufen und spenden.