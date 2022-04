Stand: 08.04.2022 14:40 Uhr Johanniter-Motorradstaffeln starten in die Stau-Saison

Zum Ferienbeginn sind die Johanniter-Motorradstaffeln in die Stau-Saison im Norden gestartet, um Autofahrer und Autobahnpolizei im Notfall zu unterstützen. Die Stauhelferinnen und Stauhelfer leisteten "einen entscheidenden Beitrag dafür, dass möglichst alle sicher an ihr Ziel kommen», sagte Hannovers Polizeipräsident Volker Kluwe am Freitag. Das Team ist jeweils von den Oster- bis etwa zu den Herbstferien im Einsatz entlang der niedersächsischen Abschnitte der Autobahnen 2 und 7 bis hin zur Autobahn 27. Die Johanniter-Unfall-Hilfe verfügt über 60 Helferinnen und Helfer, die mit 16 Maschinen bis zum Herbst an nahezu jedem Wochenende auf den Autobahnen unterwegs sein werden.

