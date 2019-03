Stand: 19.03.2019 10:36 Uhr

Jetzt live: Was wusste der Landkreis im Fall Lügde?

Welche Rolle spielt das Jugendamt des Landkreises Hameln-Pyrmont im Fall des jahrelangen massenhaften Kindesmissbrauchs auf einem Campingplatz in Lügde nahe der niedersächsischen Landesgrenze? Der Behörde war vorgeworfen worden, Hinweisen aus dem Jahr 2016 nicht nachgegangen zu sein und dem Hauptverdächtigen ein Pflegekind überlassen zu haben. Aufklären konnte das Jugendamt die Vorwürfe bislang nicht - mit der Begründung, die Akten lägen bei der zuständigen Staatsanwaltschaft. Inzwischen hat der Landkreis die Schriftstücke zurückerhalten, wie eine Sprecherin mitteilte. Sie "konnten sorgfältig gesichtet und rechtlich bewertet werden". Über den Inhalt informiert zur Stunde Landrat Tjark Bartels (SPD).

Jetzt live: Landrat informiert über Lügde-Akten Der Landkreis Hameln-Pyrmont hat die Akten zum Missbrauchsfall in Lügde zurückerhalten. Landrat Tjark Bartels informiert über die neuen Erkenntnisse. NDR.de überträgt live.

Gab es Hinweise auf Verwahrlosung und Übergriffe?

Kurz nach Bekanntwerden des Falles hatte sich der Landkreis bereits über ein Pflegekind geäußert, das offenbar auch zu den Missbrauchsopfern zählt. Demnach lebte das mittlerweile achtjährige Mädchen in der Obhut eines 56-jährigen Hauptverdächtigen auf dem Campingplatz. Das Jugendamt hatte laut Landrat Bartels der Pflegschaft auf Bitten der in Hameln lebenden Mutter zugestimmt. Inwiefern auf Hinweise auf eine Verwahrlosung des Kindes und einen möglichen Übergriff reagiert wurde, konnte Bartels Anfang Februar aufgrund der fehlenden Akten nicht sagen.

34 Opfer ermittelt, 14 weitere Verdachtsfälle

Staatsanwaltschaft und Polizei haben bisher 34 minderjährige Opfer identifiziert. In 14 weiteren Verdachtsfällen dauern die Ermittlungen noch an. Die Ermittler gehen davon aus, dass es angesichts der massenhaft sichergestellten Bilder und Filme noch weitere Verdachtsfälle geben wird. Drei mutmaßliche Haupttäter sitzen in Untersuchungshaft. Unterdessen sind im Zuge der Ermittlungen Pannen bei der Polizei offenkundig geworden. Ein zeitweiliger Leiter der Ermittlungskommission wurde vorläufig vom Dienst suspendiert. In einem anderen Sexualstraffall bestehe gegen ihn der Verdacht der Strafvereitelung im Amt. Genau wie im Fall Lügde sollen auch in jenem Fall Beweismittel verschwunden sein. Gegen zwei weitere Fahnder laufen Strafverfahren, weil sie Hinweisen nicht nachgegangen sein sollen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 19.03.2019 | 12:00 Uhr