Jetzt live: Studie benennt Missbrauch im Bistum Hildesheim Stand: 14.09.2021 11:39 Uhr Eine unabhängige Kommission um die ehemalige niedersächsische Justizministerin Antje Niewisch-Lennartz stellt in Hildesheim die Untersuchung zu sexuellem Missbrauch im Bistum vor.

Man sei dabei vor allem der Frage nachgegangen, ob es sogenannte Täternetzwerke im Umfeld des verstorbenen Bischofs Heinrich Maria Janssen gegeben habe, so Niewisch-Lennartz. Dies sei nicht der Fall, es habe in den bekannten Fällen individuelle Täter-Opfer-Beziehungen gegeben. "Es brauchte keinen besonderen Zugang zu Kindern", sagte Niewisch-Lennartz. "Für die Betroffenen gab es keine sicheren Orte."

"Schutz durch Schweigen fast perfekt"

Für die Täter hingegen war der "Schutz durch Schweigen fast perfekt", so die Ex-Justizministerin. In den meisten Fällen hätten Scham und Schuldgefühle bei den Betroffenen dazu geführt, dass sich die Täter sicher fühlen konnten. Hätten sich Kinder dennoch den Eltern geöffnet, "übernahmen diese das Schweigen". Hätten sich Eltern doch an die Kirche gewandt, seien Schutzentscheidungen für Kirche und den Priesterstand getroffen worden.

Untersuchter Zeitraum: 1957 bis 1982

Bischof Heiner Wilmer hatte die Gruppe um Niewisch-Lennartz im April 2019 eingesetzt. Die Fachleute sollten mögliche Missbrauchstaten während der Amtszeit von Bischof Heinrich Maria Janssen zwischen 1957 und 1982 untersuchen. Der 1988 verstorbene Janssen ist der erste deutsche Bischof, der als Missbrauchstäter beschuldigt wird.

Schwere Anschuldigungen gegen Janssen

2018 hatte sich ein 70-jähriger Mann an die Diözese und ihren heutigen Bischof Wilmer gewandt. Der frühere Bewohner eines kirchlichen Kinderheims berichtete, dass ihn Janssen Ende der 1950er-Jahre aufgefordert habe, sich nackt vor ihm auszuziehen. Anschließend habe er ihn mit den Worten weggeschickt, er könne ihn nicht gebrauchen. Der Mann schilderte zudem weitere Missbrauchstaten von Lehrern und Geistlichen in den früheren Hildesheimer Kinderheimen Bernwardshof und Johannishof.

Neue Missbrauchsvorwürfe gegen Bischof Janssen Ein weiterer Betroffener wirft dem früheren Hildesheimer Bischof Janssen sexuellen Missbrauch vor. Ein ehemaliges Heimkind hat sich dem Bistum anvertraut. (13.11.2018)

Frühere Vorwürfe nicht beweisbar

Bereits 2015 hatte sich ein ehemaliger Ministrant an das Bistum Hildesheim gewandt und berichtet, Janssen habe ihn zwischen 1958 und 1963 sexuell missbraucht. Dieser Vorwurf war bereits Thema in einem 2017 veröffentlichten Gutachten. Die Autoren konnten ihn damals allerdings weder beweisen noch entkräften. Möglicherweise kann die aktuelle Untersuchung zur Aufklärung beitragen.

Veröffentlichung der Studie wegen Corona verschoben

Auslöser für die neuerliche unabhängige Untersuchung waren dokumentierte Vorwürfe gegen den Geistlichen. Die Fachleute haben in den vergangenen zwei Jahren Akten aus dem Bistumsarchiv eingesehen sowie Betroffene und weitere Zeitzeugen befragt. Laut Auftrag soll es bei der Studie nicht nur um Einzelfälle gehen, sondern auch um die Strukturen, die Missbrauch begünstigten. Die ursprünglich für Frühjahr 2020 geplante Veröffentlichung der Studie hatte sich wegen der Corona-Pandemie verschoben.

