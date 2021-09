Jetzt live: Niedersachsens Politik reagiert auf die Wahl Stand: 27.09.2021 09:00 Uhr Wird die SPD als stärkste Partei bei der Bundestagswahl mit Olaf Scholz auch den Kanzler stellen? Welche Koalition streben die FDP und die Grünen an? Reaktionen dazu aus Niedersachsen.

SPD vor der Union, dahinter die Grünen und die FDP: Am Sonntagabend ist die Entscheidung gefallen, wie die Parteien bei der Bundestagswahl abgeschnitten haben. Und am Morgen darauf gibt es die Reaktionen aus Niedersachsen live bei NDR.de. Ab etwa 9 Uhr äußern sich Vertreter der sechs Parteien, die derzeit im Niedersächsischen Landtag vertreten sind. NDR.de zeigt die Landespressekonferenz (LPK) im Zeichen der Bundestagswahl an dieser Stelle im Livestream.

Generalsekretäre und Landesvorsitzende bei der LPK

Diese Politiker stellen sich den Fragen der Presse: Hanna Naber (Generalsekretärin SPD Niedersachsen), Sebastian Lechner (Generalsekretär der CDU in Niedersachsen), Anne Kura und Hans-Joachim Janßen (Landesvorsitzende Bündnis 90/Die Grünen), Jörg Bode (stellvertretender FDP-Landesvorsitzender), Jens Kestner (AfD-Landesvorsitzender) sowie Heidi Reichninnek und Lars Leopold (Landesvorsitzende Die Linke).

