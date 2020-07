Stand: 10.07.2020 11:30 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Jetzt live: Land stellt neue Corona-Regeln vor

Niedersachsen lockert derzeit Schritt für Schritt seine Beschränkungen in der Corona-Krise. Seit Beginn der Woche ist Kontaktsport in festen Kleingruppen mit bis zu 30 Akteuren wieder erlaubt, genauso wie Veranstaltungen mit bis zu 500 Personen. Ab kommenden Montag stehen erneute Lockerungen der Regeln an. Welche das sind und was in der vereinfachten Verordnung konkret steht, teilt der Krisenstab der Landesregierung zur Stunde mit. NDR.de überträgt die Pressekonferenz an dieser Stelle live.

