Jetzt live: Krisenstab informiert zu Coronavirus

Auch heute berichtet der Krisenstab der niedersächsischen Landesregierung wieder über die landesspezifischen Entwicklungen zur Coronavirus-Pandemie. Das Kabinett wird wie schon am vergangenen Freitag vom Leiter des Krisenstabs, Heiger Scholz, vertreten.

Jetzt live Live: Landesregierung informiert über Corona-Lage 06.04.2020 14:30 Uhr Die niedersächsische Landesregierung informiert über die aktuelle Lage der Corona-Pandemie. NDR.de überträgt die Pressekonferenz jetzt im Livestream.

Landesregierung überarbeitet Verordnung

Unterdessen hat die Landesregierung eine am Freitag herausgegebene Verordnung zur Beschränkung sozialer Kontakte korrigiert. Die Regelung hatte für Wirbel gesorgt, weil, wie Kritiker moniert hatten, die Verordnung sich so interpretieren lasse, dass Besuche zwischen engsten Familienangehörigen nur in sehr wenigen Konstellationen erlaubt seien.

Reimann: "Kontakte trotzdem auf Minimum beschränken"

Besuche im engsten Familienkreis, unter Lebenspartnern und wenigen engen Freunden seien weiterhin möglich, so das Sozialministerium. Trotzdem seien die Menschen aufgerufen, die Kontakte zu anderen Menschen außerhalb der Angehörigen des eigenen Hausstands auf ein absolut nötiges Minimum zu reduzieren", sagte Sozialministerin Carola Reimann (SPD).

