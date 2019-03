Stand: 14.03.2019 13:30 Uhr

Jetzt live: IdeenExpo 2019 stellt sich vor

Zum siebten Mal findet im Juni die IdeenExpo in Hannover statt. Ziel ist es, junge Menschen für Technik und Naturwissenschaften zu begeistern und damit dem Fachkräftemangel in den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik entgegenzuwirken. Besonderen Wert legen die Veranstalter dabei auf das selbstständige Ausprobieren, Tüfteln und Forschen. Was genau die Schüler, Lehrer und Erwachsenen auf der IdeenExpo 2019 vom 15. bis 23. Juni erwartet, geben die Veranstalter gerade bekannt. NDR.de zeigt die Pressekonferenz jetzt im Livestream:

Schülerreporter werden Aussteller befragen

Der Aufsichtsratsvorsitzende der IdeenExpo, Volker Schmidt, und Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) informieren über die Themenbereiche der Messe, Highlights und Aussteller. Zu diesen gehören in diesem Jahr unter anderem die Salzgitter AG, ZF Friedrichshafen, die Volkswagen AG, die Autostadt und NiedersachsenMetall. Auch von ihnen werden Vertreter an der Pressekonferenz teilnehmen, zu der auch Schülerzeitungsreporter eingeladen sind. Die Schüler sollen anschließend die Gelegenheit bekommen, ihre Fragen mit den Ausstellern zu vertiefen.

360.000 Besucher bei IdeenExpo 2017

Die IdeenExpo gilt als Europas größtes Jugend-Event für Naturwissenschaften und Technik. Sie findet alle zwei Jahre auf dem Messegelände in Hannover statt. 2017 erzielten die Veranstalter mit 360.000 Besuchern einen neuen Rekord. Es gab mehr als 650 Mitmach-Möglichkeiten: Neben selbstgemachter Handcreme konnten Schüler zum Beispiel mit Bildbearbeitungsprogrammen experimentieren oder sich beim Stand des Forschungsverbunds Rebirth über die Möglichkeiten der Medizin im Jahr 2050 informieren.

