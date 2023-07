Jetzt live: Der große Schützenausmarsch in Hannover Stand: 02.07.2023 10:30 Uhr Bis zum 9. Juli läuft in Hannover das nach Angaben der Stadt größte Schützenfest der Welt. Ein Höhepunkt ist der heutige Schützenausmarsch, zu dem mehr als hunderttausend Zuschauer erwartet werden.

Nach dem traditionellen Startzeichen "Im Doubliertritt, marsch!" startete der Schützenausmarsch nach Angaben der Stadt um 10 Uhr am Neuen Rathaus. Demnach seien 130 Gruppen und zehn Festwagen angemeldet. Eine schottische Kapelle, drei Kapellen aus den Niederlanden, etliche Spielmanns- und Fanfarenzüge, das hannoversche musikalische Comedy-Sextett "Salon Herbert Royal" sowie der VfL Eintracht Hannover und der mexikanische Botschafter marschieren mit zum Schützenplatz. 2022 nahmen rund 10.000 Aktive am traditionellen Ausmarsch durch die Innenstadt teil, rund 160.000 Besucherinnen und Besucher säumten nach Angaben der Stadt die Strecke und schauten zu. Den großen Umzug können Sie jetzt an dieser Stelle im Videostream oder im NDR Fernsehen live verfolgen.

Neue Fahrgeschäfte: Kettenflieger und Wildwasserbahn

Zum 494. Schützenfest in Hannover gibt es nach Angaben der Stadt 28 große Fahrgeschäfte, von denen neun ihre Premiere auf dem Schützenplatz feiern. Dazu gehören unter anderem:

"Airborne": der höchste mobile Propeller der Welt mit 65 Metern Höhe und Überkopf-Überschlag

"Around the World XL": ein Kettenflieger auf 65 Metern Höhe

"AlpenCoaster": eine traditionelle 500 Meter lange Achterbahn

"Jim & Jasper's Wild Wasser": eine familienfreundliche Wildwasserbahn mit vielen spannenden Überraschungseffekten.

Schützenfest Hannover: Ein Tag mit Rabatt für Familien

Für Familien werden wieder neun Kinderfahrgeschäfte, ein Kasperletheater und viele bunte Spielgeschäfte beim Schützenfest angeboten, wie die Stadt weiter mitteilt. Der Familientag mit Rabatten findet demnach am Mittwoch, 5. Juli, statt. Außerdem gebe es beim Schützenfest zwei Festzelte, fünf Eventbereiche, 44 Schießbuden und Spielgeschäfte sowie rund 100 Imbiss- und Süßwarengeschäfte. Insgesamt seien knapp 200 Betriebe auf dem Schützenplatz vertreten, davon rund 30 zum ersten Mal. 2022 hatten rund 900.000 Menschen das Volksfest besucht.

Vanessa Smorra wurde 2022 erste Bruchmeisterin

Traditionell ernennt der Oberbürgermeister vor dem Fest vier Bruchmeister. Im Februar des vergangenen Jahres hatte Hannover das seit 720 Jahren ausschließlich von Männern ausgeübte Bruchmeisteramt für alle Geschlechter geöffnet. Das hatte der Verwaltungsrat der Schützenstiftung mit großer Mehrheit entschieden. Kritik an der Öffnung kam vom Collegium der Bruchmeister, einer Vereinigung ehemaliger Bruchmeister. Im Mai des vergangenen Jahres war dann die 20-jährige Vanessa Smorra als erste Bruchmeisterin in der Geschichte des hannoverschen Schützenfestes vorgestellt worden. Den Vorstoß zu der Öffnung des Bruchmeisteramtes hatten Hannovers Oberbürgermeister Onay und Schützenpräsident Paul-Eric Stolle gemacht. "Das Bruchmeisteramt für alle Geschlechter zu öffnen, ist ein weiterer wichtiger Schritt auf Hannovers Weg zu einer diskriminierungsfreien Stadt", so Onay damals.

