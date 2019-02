Stand: 05.02.2019 11:00 Uhr

Jetzt: Hamelner Landrat zu Missbrauch in Lügde

Angesichts des Verdachts auf jahrelangen vielfachen Kindesmissbrauch auf einem Campingplatz in Lügde an der Grenze zu Niedersachsen, wird die Rolle der Jugendämter untersucht. Dabei geht es um ein missbrauchtes Mädchen, das sich in der Obhut des 56-jährigen Hauptverdächtigen befand. Der Landkreis Hameln-Pyrmont ist mitunter für sie zuständig, weil ihre Mutter dort lebt. Heute bezieht Landrat Tjark Bartels (SPD) Stellung, ob es Fehler seitens des Jugendamtes gab.

Jugendämter sahen Wohl des Mädchens nicht bedroht

Durch eine Entscheidung des Jugendamts in Hameln habe das Kind bei dem 56-Jährigen auf dem Campingplatz gelebt, erklärte das Jugendamt des Nachbarlandkreises Lippe vergangene Woche. Opfer und mutmaßlicher Täter sollen miteinander verwandt sein. Bereits Ende 2016 soll der Verdacht der Verwahrlosung des Kindes anzeigt worden sein. Das Jugendamt des Kreises Lippe (Nordrhein-Westfalen) hatte nach eigener Darstellung die Situation vor Ort geprüft, aber keine Hinweise darauf gefunden. Man habe aber empfohlen, die Unterbringung und häusliche Situation auf Dauer zu verändern. Diese Einschätzung und der Hinweis auf eine latente Kindeswohlgefährdung seien an das zuständige Jugendamt nach Hameln weitergeleitet worden, erklärte das Jugendamt des Kreises Lippe. Dies sei mit der Bitte verbunden gewesen, die Unterbringung des Mädchens zu überprüfen. Die Polizei ermittelt nun gegen beide Jugendämter.

Landrat will Vorwarnsystem für Kinder

Im Gespräch mit NDR 1 Niedersachsen hatte Hameln-Pyrmonts Landrat Bartels Ende vergangener Woche Konsequenzen angekündigt. Man wolle eine Art Vorwarnsystem in Kindergärten und Schulen einrichten. Unterdessen sprach Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul (CDU) am Montag von "Behördenversagen". Die Düsseldorfer Landesregierung kündigte schärfere Strafen bei Kindesmissbrauch an. Zudem solle der Schutz von Minderjährigen vor sexueller Gewalt verbessert werden, hieß es vonseiten der schwarz-gelben Koalition.

Haben auch Polizisten versagt?

Der Staatsanwaltschaft Detmold zufolge wird auch gegen zwei Polizisten wegen des Verdachts der Strafvereitelung ermittelt. Nachdem es Hinweise auf die Missbrauchsfälle gegeben habe, hätten sie nicht weiter ermittelt.

Prozess soll im Frühsommer beginnen

Ein 33 Jahre alter Mann und ein 56-Jähriger sollen den Ermittlungen zufolge auf dem Campingplatz nahe der Landesgrenze zwischen Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen mindestens 29 Kinder missbraucht und gefilmt haben. Ein dritter Mann aus Stade soll der Auftraggeber gewesen sein. Die Staatsanwaltschaft Detmold strebt einen Prozessbeginn für den Frühsommer dieses Jahres an. Das sagte der zuständige Oberstaatsanwalt Ralf Vetter am Montag. Ziel sei es, "stringent durchzuermitteln". Man wolle eine Anklage so früh wie möglich fertigstellen, sodass das zuständige Gericht möglichst im Juni eine Hauptverhandlung ansetzen könne, so Vetter.

