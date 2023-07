James Bond: Chris Distin hat die Lizenz zum Sammeln Stand: 07.07.2023 12:47 Uhr Sein Name ist Distin, Chris Distin. In Großbritannien geboren, wohnt er jetzt in der Region Hannover. Seine große Leidenschaft: Bond. James Bond. Mit seiner Requisiten-Sammlung könnte er diverse Szenen aus den Filmen nachstellen.

von Henning Orth

Es dürfte eine der größten Kollektionen von Original-Gegenständen sein, die bei James Bond zum Einsatz oder auch einfach nur ins Bild kamen. Seit immerhin 25 Jahren stürzt sich Chris Distin auf alles, was er kriegen kann. Mehr als 500 Teile sind es inzwischen: Kugelreste, die sich Daniel Craig in "Casino Royale" selbst aus dem Brustkorb schneidet. Eine Harpune, die in "Feuerball" in der berühmten Unterwasserschlacht zum Einsatz kam. Eine der Dosen Edelwasser, die Pierce Brosnan mit einem Panzer in "Golden Eye" von einem Lastwagen schiebt und ein Messer, mit dem Roger Moore in "Octopussy" an die Tür genagelt wird.

AUDIO: James Bond: Vor 70 Jahren erschien der erste Roman (13.04.2023) (4 Min) James Bond: Vor 70 Jahren erschien der erste Roman (13.04.2023) (4 Min)

"Moonraker und "Beißer" - Danach gab's kein Halten mehr

Infiziert mit der Leidenschaft wurde Chris Distin vom Bond-Film "Moonraker" und einem Treffen mit "Beißer"-Darsteller Richard Kiel. Seitdem lässt ihn 007 nicht mehr los. Als in Niedersachsen lebender Brite hat er seine Kontakte zur Insel nie verloren und die halfen und helfen ihm, wenn es darum geht, an die Requisiten zu kommen. Ob auf Aktionen, in einschlägigen Internet-Foren oder ganz einfach per Zufall.

Man muss einen kennen, der einen kennt, der einen kennt

Die Pierce Brosnan-Dose zum Beispiel hat Distin nach einem Pub-Besuch von einem Wirt in England bekommen, als er dort von seiner Leidenschaft erzählte. Ein Lenkdrachen aus "Leben und sterben lassen" - ein Bond-Film von 1973 - lag vorher jahrzehntelang auf einem Dachboden in England. Sein größter Coup aber sind die beiden Motorräder aus "Skyfall". Auf einem von ihnen verfolgt Daniel Craig seinen Gegner auf den Dächern von Istanbul. Die Maschine hatte einer - der einen kannte, der einen kannte - in seiner Garage stehen, die er allerdings loswerden musste. Da war Distin im richtigen Moment am richtigen Ort. Natürlich gibt er für seine Sammlung einiges an Geld aus, aber das will er so. Wenn es passt, macht er Ausstellungen mit den Requisiten. Ein Teil davon ist auch im Deutschen Spionage-Museum in Berlin zu sehen.

Von Distin mit entworfene Gitarre steht jetzt bei Daniel Craig

Seine Leidenschaft für 007 hat auch dazu geführt, dass er für seine Gitarrenbau-Firma in Hannover eine limitierte Sonderserie einer 007-Gitarre mit designt und gebaut hat. Sie hätten auch Daniel Craig über dessen Agentur angefragt, ob er eine haben möchte, berichtet Distin: "Das hat 15 Minuten gedauert - und dann kam das 'Yes'!".

