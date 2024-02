Jahrhundert-Künstler: Picasso und Beckmann im Sprengel Museum Stand: 15.02.2024 17:38 Uhr Pablo Picasso und Max Beckmann gelten als Schlüsselfiguren der Moderne. Trotz ihrer Verschiedenheit gibt es einige Berührungspunkte, die das Sprengel Museum Hannover in einer Schau zeigt.

Das Sprengel Museum stellt hochkarätige Werke von Picasso (1881-1973) und Beckmann (1884-1950) gegenüber. Vom 17. Februar bis zum 16. Juni können Besuchende die beiden Künstler erstmalig gemeinsam in einer Ausstellung sehen. "Sie bilden eine kraftvolle Vereinigung gegen Gewalt und Unterdrückung, gelangen dabei aber zu unterschiedlichen formalen Lösungen und Antworten auf die Fragen ihrer Zeit", sagt Reinhard Spieler, Kurator der Schau und Direktor des Sprengel Museums Hannovers. Picassos mediterrane Leichtigkeit treffe dabei auf Beckmanns nordisches Temperament.

"Picasso - Beckmann. Mensch - Mythos - Welt"

In ihrer Kunst spiegeln Picasso und Beckmann ihre Erfahrungen mit zwei Weltkriegen, Armut und Elend wider. Frauen waren für sie ein wiederkehrendes Motiv. Die Werke der Künstler wurden im Nationalsozialismus als "entartet" verfemt. Die Schau in Hannover trägt den Titel "Pablo Picasso - Max Beckmann. Mensch - Mythos - Welt". Darin geht es nach Angaben des Museums um die Verarbeitung der Erfahrung der Weltkriege und um die Beziehung zwischen Mann und Frau, die von Gewalt belastet ist. Die Ausstellung war zuvor im Heydt-Museum Wuppertal in Nordrhein-Westfalen zu sehen.

