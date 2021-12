Jahreswechsel im Swingerclub - Geht das trotz Silvesterruhe? Stand: 28.12.2021 15:28 Uhr Klingt kurios, ist aber wahr: In Lehrte (Region Hannover) lädt ein Swingerclub zum Silvestertreffen ein. Das ist - bisher - sogar unter den verschärften Corona-Regeln erlaubt. Ob das so bleibt?

Clubs, Bars und Diskotheken müssen geschlossen bleiben, außerdem dürfen sich derzeit nur maximal zehn Geimpfte oder Genesene treffen - für den Silvesterabend in Lehrte haben sich nach Informationen des NDR in Niedersachsen aber 80 Personen angemeldet. Und trotzdem ist die Veranstaltung im Swingerclub erst einmal noch zulässig: Denn dort wird auch Essen serviert, der Club gilt daher als gastronomischer Betrieb.

Weitere Informationen Was ist in Niedersachsen zu Silvester erlaubt - was nicht? Große Partys und Böller-Kauf sind verboten. Die Kommunen entscheiden, wo Feuerwerk abgebrannt werden darf. Ein Überblick. mehr

Gäste müssen zumindest Mund und Nase bedecken

Der Club in Lehrte könne daher regulär öffnen, sagte ein Sprecher der Region Hannover. Das zumindest ist heute der Stand der Dinge. Allerdings kommt es dabei auf das Kleingedruckte an. Eine Party darf dem Sprecher zufolge nicht gefeiert werden. Tanzen ist verboten. Und wie in anderen Restaurants gilt auch hier die 2G-Plus-Regel, es sei denn, der Betrieb würde sich auf 70 Prozent seiner Kapazität beschränken. Bis zum Sitzplatz muss eine Maske getragen werden, die nur zum Essen abgenommen werden darf. Was die Besucherinnen und Besucher des Swingerclubs außer der Maske noch tragen oder auch nicht, dazu gibt es keine Vorschriften.

Archiv 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 28.12.2021 | 15:00 Uhr