Jahr beginnt mit besonders wenig Sonne im Norden Stand: 10.02.2022 09:13 Uhr Es ist nicht nur ein subjektives Gefühl, dass das Jahr ziemlich sonnenarm begonnen hat: Der Januar war in Niedersachsen laut dem Deutschen Wetterdienstes (DWD) ungewöhnlich dunkel.

In Niedersachsen hat im ersten Monat des Jahres nach vorläufigen Daten des DWD außergewöhnlich selten die Sonne geschienen: Gerade einmal magere 30 Stunden zählten die Meteorologen im landesweiten Durchschnitt. Das sind acht Stunden weniger als im Mittel der Jahre von 1961 bis 1990.

Besonders wenig Sonne im Süden Niedersachsens

Besonders wenige Sonnenstunden registrierte der DWD an den Messstationen in Soltau mit etwa 19 Stunden, in Fassberg mit rund 18 Stunden sowie in Bückeburg und Göttingen mit nur 16 Sonnenstunden. "Entlang der niedersächsischen Nordseeküste schien insgesamt etwas mehr die Sonne. In Cuxhaven erfassten wir etwa 30 Stunden, auf Norderney sogar rund 52 Stunden", sagte DWD-Meteorologe Oliver Weiner.

NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 10.02.2022 | 10:00 Uhr