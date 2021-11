Stand: 18.11.2021 08:35 Uhr Ja-Wort 2022 im Garten des Wilhelm-Busch-Museums möglich

Eine Trauung im Grünen - das ist im nächsten Jahr im Garten des Wilhelm-Busch-Museums in Hannover möglich. 50 Paare können sich einen Termin an einem von fünf Tagen sichern, sagt ein Stadtsprecher. Die Ehen können dort immer montags geschlossen werden, weil dann das Museum zu ist. So soll den Hochzeitsgesellschaften eine private Atmosphäre ermöglicht werden. Das erste Datum ist der 11. Juli. Wer es noch außergewöhnlicher mag, kann auch im Zoo Hannover heiraten oder auf dem Solarboot auf dem Maschsee.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 18.11.2021 | 06:30 Uhr