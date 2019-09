Stand: 04.09.2019 07:36 Uhr

JVA Sehnde: Haben Insassen Mitarbeiter bestochen?

Nach einer Razzia in der Justizvollzugsanstalt (JVA) Sehnde wertet die Staatsanwaltschaft Hannover die sichergestellten Unterlagen und Gegenstände aus. Die Anklagebehörde ermittelt gegen Bedienstete und Gefangene der JVA. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. 21 Gefangene und sechs Menschen aus ihrem Umfeld stehen im Verdacht, JVA-Mitarbeiter bestochen und so Handys und Drogen eingeschmuggelt zu haben. Gegen vier Gefängnismitarbeiter laufen Ermittlungen wegen Bestechlichkeit. Bei der Razzia am Wochenende waren sowohl Zellen als auch Privatwohnungen durchsucht worden.

Razzien im Gefängnis und in Privatwohnungen

Den Anstoß für die Ermittlungen hatte offenbar ein Hinweis aus der Verwaltung der JVA gegeben. Rund 200 Polizeibeamte und das SEK durchsuchten am frühen Sonntagmorgen mit Spürhunden Büros, Gefängniszellen und Privatwohnungen. In der JVA Sehnde beschlagnahmten sie Notizen, Medikamente, Drogen sowie Spritzen. Aus den Wohnungen nahmen die Ermittler 45 Handys, 60 Datenträger und drei Waffen mit. Die Auswertung der sichergestellten Gegenstände werde einige Zeit in Anspruch nehmen, sagte Oliver Eisenhauer, Sprecher der Staatsanwaltschaft Hannover. Darüber hinaus sollen alle Beschuldigten Gelegenheit zu einer Stellungnahme erhalten. Erst dann werde feststehen, ob es einen hinreichenden Verdacht für eine Anklage gibt.

