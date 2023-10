Ist Videoüberwachung auf dem Weihnachtsmarkt Hannover rechtmäßig? Stand: 10.10.2023 08:10 Uhr Dürfen Besucherinnen und Besucher des Weihnachtsmarkts in Hannover per Video überwacht werden? Darüber verhandelt heute das Verwaltungsgericht Hannover.

Ein Kläger wehrt sich den Einsatz von Überwachungskameras auf dem Weihnachtsmarkt in der Innenstadt von Hannover. Bereits im vergangenen Jahr hatte er gegen eine entsprechende Anordnung der Polizeidirektion Hannover Klage eingereicht. Die Polizei begründet den Einsatz der Überwachungskameras damit, dass so Straftaten verhindert werden könnten. Im Eilverfahren im Dezember 2022 blieb die Klage zunächst erfolglos. Nun geht es in der beginnenden Hauptverhandlung im Detail darum, ob die Kameras auf dem Weihnachtsmarkt Hannover rechtmäßig sind. "Die Entscheidung kann Auswirkungen auf künftige veranstaltungsbezogene Videoüberwachungen haben", teilte eine Sprecher des Verwaltungsgerichts im Vorfeld mit.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min