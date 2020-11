Stand: 16.11.2020 08:31 Uhr Isernhagen: Feuerwehr löscht Brand in Lagerhalle

In einer Lagerhalle in Isernhagen (Region Hannover) ist in der Nacht zu Montag ein Feuer ausgebrochen. Die Bewohner eines angrenzenden Gebäudes mussten ihr Haus verlassen, da die Flammen überzugreifen drohten, wie ein Polizeisprecher am Montagmorgen sagte. Verletzt wurde niemand. Die Einsatzkräfte konnten das Feuer unter Kontrolle bringen. Brandursache und Schadenshöhe waren zunächst unklar.

