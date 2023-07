Iranischer Richter in Hannover? Staatsanwaltschaft prüft Anzeige Stand: 24.07.2023 20:05 Uhr Die Staatsanwaltschaft Hannover prüft eine Strafanzeige gegen Hossein Ali Naeiri. Der iranische Richter soll für eine Massenexekution verantwortlich sein. Aktuell soll er sich in der Landeshauptstadt aufhalten.

Die Staatsanwaltschaft kläre nun, ob sie in dem Fall überhaupt zuständig ist, teilte eine Sprecherin dem NDR Niedersachsen mit. Die Anzeige ist demnach von der Generalbundesanwaltschaft weitergeleitet worden. Strafanzeige erhoben hat der Grünen-Politiker Volker Beck, der gleichzeitig auch Präsident der Deutsch-Israelischen Gesellschaft in Berlin ist. Nach Ansicht von Beck befindet sich Naeiri derzeit in einer neurologischen Klinik in Hannover. Auch das Mideast Freedom Forum Berlin vermutet Naeiri in der Landeshauptstadt. Dem Richter wird vorgeworfen, 1988 als Teil des iranischen Regimes für die Massenhinrichtung politischer Gefangener verantwortlich gewesen zu sein. Verschiedene Organisationen fordern, dass der Mann in Deutschland strafrechtlich verfolgt wird.

Klinik dementiert und beklagt Rufschädigung

Die neurologische Klinik dementiert laut "Hannoverscher Allgemeiner Zeitung" hingegen, dass Naeiri sich dort aufhalte. In der Klinik gebe es "derzeit überhaupt keinen Patienten aus dem Iran", sagte der Leiter. "Diese Behauptungen schädigen unseren Ruf, und das nicht zum ersten Mal." Bereits 2018 wurde der iranischer Richter Mahmoud Ayatollah Mahmoud Hashemi Shahroudi in der Klinik behandelt. Ihm wird unter anderem vorgeworfen, Todesurteile gegen Minderjährige erlassen zu haben.

