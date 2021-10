Stand: 15.10.2021 12:33 Uhr Inzidenz unter 50: Region Hannover lockert Corona-Regeln

Seit mehreren Tagen liegt der Inzidenzwert bei den Corona-Neuinfektionen in der Region Hannover unter 50. Deshalb gelten ab Sonnabend regionsweit neue Corona-Regeln. Unter anderem fällt in Restaurants, beim Sport und bei körpernahen Dienstleistungen die 3G-Regel weg, lediglich die Pflicht zur Kontakterfassung bleibt bestehen. Bei Konzerten und anderen Großveranstaltungen ist 3G erst ab 1.000 Gästen verpflichtend, ab 25 müssen Kontaktdaten erfasst werden. Das gilt auch bei privaten Treffen in geschlossenen Räumen. In Diskotheken ändert sich dagegen nichts.

