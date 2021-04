Stand: 30.04.2021 20:12 Uhr Inzidenz unter 100: Kreis Nienburg wechselt ins Szenario B

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Nienburg liegt seit mehreren Tagen unter 100. Deshalb können alle Schulen und ab Montag wieder ins Wechselmodell gehen, Kitas in den eingeschränkten Regelbetrieb. Alle Schüler werden in Gruppen abwechselnd in der Schule und zu Hause unterrichtet, Kita-Kinder in festen Gruppen betreut. Die Gesamtlage bereite ihm allerdings Unbehagen, sagte Landrat Detlev Kohlmeier (SPD). Denn mit einem Inzidenzwert im Grenzbereich von 100 drohe ein Auf und Zu des Schul- und Kita-Betriebes, ein Rein und Raus der verschiedenen Szenarien. Ein wiederholter Wechsel sei für alle Beteiligten belastend.

