Stand: 20.04.2021 08:24 Uhr Inzidenz gestiegen: Landkreis Nienburg verschärft Maßnahmen

Wegen steigender Corona-Infektionszahlen gelten im Landkreis Nienburg ab Mittwoch wieder schärfere Regeln. Der Landkreis hatte in den vergangenen Tagen mehrfach die 100er-Inzidenz überschritten - deshalb darf sich ab Mittwoch ein Haushalt mit höchstens einer weiteren Person treffen. Am Donnerstag will der Kreis zudem entscheiden, wie es mit den Schulen und Kitas weitergeht. Geprüft werde, ob alle Schülerinnen und Schüler außer in den Abschlussklassen von Montag ins Distanzlernen wechseln, sagte Landrat Detlev Kohlmeier (parteilos). Der Landkreis Hameln-Pyrmont hat ebenfalls schärfere Regeln angekündigt. Sie gelten voraussichtlich ab Donnerstag. Näheres werde noch bekanntgegeben, hieß es.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 20.04.2021 | 07:30 Uhr