Inzidenz bleibt Richtwert: Weil nach Corona-Gipfel enttäuscht Stand: 10.08.2021 19:30 Uhr Niedersachsens Ministerpräsident hat sich nach dem Corona-Gipfel von Bund und Ländern enttäuscht gezeigt. Am Kriterium der Inzidenz für Corona-Maßnahmen wurde nicht gerüttelt.

Für Stephan Weil liegt der Königsweg zur Beherrschung der Corona-Lage nach wie vor im Impfen und Testen. Das sagte der SPD-Politiker am Dienstag nach der Ministerpräsidenten-Konferenz mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). Gerade beim Impfen gebe es noch Luft nach oben. 85 Prozent der Bevölkerung in Niedersachsen könnten geimpft werden. Von den rund 15 Prozent, die nicht geimpft werden können, seien etwa elf Prozent Kinder, für die noch kein Impfstoff zugelassen ist. Da bisher lediglich die Hälfte aller Niedersachsen vollständigen Impfschutz habe, müsse die Impfkampagne weitergehen. Dazu müssten unter anderem auch die Unternehmen wieder verstärkt auf ihre Belegschaft zugehen und Impfungen anbieten, so Weil.

Weitere Informationen Corona-Regeln: Ergebnis der Bund-Länder-Konferenz im Überblick Gratis-Tests nur noch für bestimmte Gruppen - aber für weite Teile des öffentlichen Lebens "3G"-Pflicht. Alle Beschlüsse im Überblick. mehr

Ungeimpfte brauchen mehr Tests: Laut Weil vertretbar

Wer nicht geimpft werden wolle, solle seine Nicht-Infektion immer wieder bestätigen müssen, sagte Weil - auf eigene Kosten. Ab Oktober sollen die Corona-Tests - mit Ausnahmen - kostenpflichtig werden. Den Mehraufwand für Ungeimpfte halte er ausdrücklich für vertretbar. Bund und Länder haben sich zudem darauf verständigt, dass künftig eine erweiterte Testpflicht auf Basis der 3G-Regel bestehen soll - Zutritt nur für geimpfte, genesene oder getestete Personen. "Ich halte die 3G-Regel grundsätzlich für richtig und sinnvoll", so Weil. "Der Schutzstandard wird damit in besonders gefährdeten Bereichen - also dort, wo viele Menschen auf engem Raum zusammenkommen - deutlich erhöht."

Neue Verordnung für Niedersachsen spätestens am 25. August

Was hingegen nicht beschlossen wurde, ist der vielleicht wichtigere Punkt für zahlreiche Menschen: eine Abkehr von der Sieben-Tage-Inzidenz als alleinigem Kriterium für Corona-Maßnahmen. Weil zeigte sich äußerst enttäuscht, dass es in diesem Punkt kein koordiniertes Bund-Länder-Vorgehen gebe. Daher werde Niedersachsen seinen eigenen Weg gehen, der Ausdruck in der kommenden Corona-Verordnung des Landes finden werde. Weil kündigte die überarbeitete Version für den 23. bis 25. August an.

Weitere Informationen Corona-Impfquote: Aktuelle Zahlen zu den Impfungen im Norden Wie viele Menschen in Norddeutschland haben bislang eine Corona-Impfung erhalten? Aktuelle Zahlen zur Impfquote. mehr

Weil: Inzidenz allein nicht mehr aussagekräftig genug

Dann sollen neben der Inzidenz weitere Kriterien über die Corona-Regelungen entscheiden, sagte Weil. Welche das sind, sei noch nicht klar. Weil nannte aber die Belegung der Kliniken und die Impfquote als wahrscheinliche Richtwerte, die neben die Inzidenz gestellt werden könnten. Die Inzidenz alleine sei nicht mehr aussagekräftig genug, seit immer mehr Menschen durch Genesung oder Impfung immun seien. Daher müssten auch nicht mehr alle roten Lampen angehen, wenn in einer Kommune der Inzidenzwert mal etwas höher sei. Weil verwies in diesem Zusammenhang darauf, dass die gültige Landesverordnung den Kommunen bereits jetzt Spielraum gebe, bei höheren Inzidenzen flexibel zu reagieren, etwa wenn ein Infektionsherd klar eingegrenzt werden könne. Bereits am Montag hatte auch Niedersachsens Staatskanzlei-Chef Jörg Mielke (SPD) über die notwendige Abkehr von der Inzidenz gesprochen. "Wir haben über anderthalb Jahre gelernt, reflexartig auf den Anstieg von Infektionszahlen zu reagieren und die für sich als gefährlich zu halten. Davon müssen wir wegkommen", sagte in einer Unterrichtung des Gesundheitsausschusses. Die bisherigen Inzidenzstufen als Maßstab hätten sich überholt, hieß es weiter.

Weitere Informationen Nicht alle Nordländer-Chefs zufrieden mit Gipfel-Beschlüssen Niedersachsen setzte eine Protokoll-Erklärung durch, dass das Land eine andere Corona-Messlatte fordert als die Sieben-Tage-Inzidenz. (10.08.2021) mehr

Drei Modelle werden diskutiert

Zwischen Bund und Ländern würden drei verschiedene Modelle diskutiert, anhand derer man künftig die Corona-Maßnahmen wie Kontaktverschärfungen oder Schließungen festschreiben will:



Die Inzidenzen im Stufenplan anheben.

Stufenplan anheben. Neue Grenzwerte errechnen, die berücksichtigen, wie viele Menschen auf der Intensivstation behandelt werden und wie viele geimpft sind.

Der Abschied vom Stufenplan. Stattdessen könnte es Basis-Schutzregeln geben - wie den Mund-Nasen-Schutz beim Einkaufen. Außerdem würden Bereiche definiert, zu denen nur Geimpfte, Genesene oder Getestete Zugang hätten.

Vieles spräche für diese letzte Variante, weil sie nicht so starr sei wie der Stufenplan, so Mielke. Allein: An diesem Dienstag jedenfalls ist in der Sache nichts beschlossen worden, und Weil rechnet nicht damit, dass es vor den Bundestagswahlen im September noch einmal zu einem Treffen kommen wird.

Mediziner fordern Blick auf Belastung in Kliniken

Aus Sicht von Ärzten sollten in jedem Fall die Krankenhausbelegungen beachtet werden. Vergangenes Jahr seien - trotz aller Mühen - viele Patienten gestorben, sagt Sebastian Zenz, Oberarzt auf der Intensivstation im Henriettenstift Hannover. Diese Situation habe viele Kolleginnen und Kollegen sowie Pflegende an den Rand des Erträglichen gebracht.

Dieses Thema im Programm: Hallo Niedersachsen | 10.08.2021 | 19:30 Uhr