Stand: 11.11.2019 11:06 Uhr

Onay: "Brückenbauer in Migrationsgesellschaft"

Für Hannover bedeutet es einen Zeitenwechsel: Nach mehr als 70 Jahren besetzt nicht mehr ein Sozialdemokrat den Chefsessel im Rathaus sondern ein Grünen-Politiker: Belit Onay hat am Sonntag die Stichwahl zum neuen Oberbürgermeister in der niedersächsischen Landeshauptstadt gewonnen. Der 38-Jährige setzte sich gegen den Bewerber der CDU, Eckhard Scholz (parteilos), durch. Der Kandidat der SPD war bereits im ersten Wahlgang ausgeschieden.

Onay ist neuer Oberbürgermeister in Hannover Hallo Niedersachsen - 10.11.2019 19:30 Uhr Hannover hat gewählt: Der Grüne Belit Onay konnte sich in der Stichwahl gegen den CDU-Kandidaten Eckhard Scholz durchsetzen und wird neuer Oberbürgermeister der Stadt.







3,57 bei 109 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Zusammenhalt fördern, Spaltungen überwinden

Onay bekräftigte im Interview auf NDR Info, er wolle eine Politik für alle machen, den sozialen Zusammenhalt fördern und Spaltungen überwinden. Eine gesellschaftliche Polarisierung gebe es auch in Hannover. Er wünsche sich, die unterschiedlichen gesellschaftlichen Gruppen zusammenzubringen. "Ich glaube, dass ich ein Brückenbauer sein kann" - auch für eine Migrationsgesellschaft, wie es sie in Hannover gebe.

Hannovers OB Onay will "Brückenbauer" sein NDR Info - Aktuell - 11.11.2019 08:08 Uhr Hannovers neuer Oberbürgermeister Onay sieht sich als "Brückenbauer" in einer Migrationsgesellschaft. Er wolle den sozialen Zusammenhalt fördern, so der Grünen-Politiker auf NDR Info.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Dialog mit Kritikern der Verkehrswende

Als weitere politische Ziele nannte Hannovers künftiger Oberbürgermeister eine autofreie Innenstadt bis 2030 und bezahlbare Wohnungen. Nach seiner Ansicht wird es eine Herausforderung, die Verwaltung auf seine Ziele einzustimmen. Zu diesem Zweck werde er den Teamgeist beschwören und Gespräche führen. Er sei sich bewusst, dass es besonders beim Thema Verkehrswende viele Skeptiker gebe. Man werde deshalb den Bedarf prüfen und über Ausnahmen nachdenken.

Mehr Transparenz in der Verwaltung

Zur Rathaus-Affäre, die zur vorzeitigen Oberbürgermeisterwahl geführt hatte, erklärte Onay, solche Dinge sollten sich nicht wiederholen dürfen. Nun komme es vor allem darauf an, Transparenz zu schaffen, damit das Hannoveraner Rathaus künftig sicher sei vor solchen Zwischenfällen. Ende April war der bisherige Oberbürgermeister Stefan Schostok (SPD) nach einer Untreue-Anklage zurückgetreten. Onay soll am 28. November in seinem Amt vereidigt werden.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Infoprogramm | 11.11.2019 | 08:08 Uhr