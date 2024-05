Internationaler Tag der Milch 2024: Famillienfest in Hannover

Stand: 31.05.2024 10:41 Uhr

Der internationale Tag der Milch wird jedes Jahr am 1. Juni gefeiert. Am Sonntag, den 2. Juni, findet zu diesem Anlass in Hannover ein Familienfest rund um das Thema Milch statt.