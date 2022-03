Stand: 13.03.2022 16:26 Uhr Internationale A-cappella-Woche in Hannover findet statt

Nach einer Corona-bedingten zweijährigen Zwangspause startet am 23. April die 20. Internationale A-cappella-Woche in Hannover. Nach Angaben der Veranstalter besinnt sich die Jubiläumsausgabe auf die Anfänge des stil- und spartenübergreifenden Vokalmusik-Festivals. Es sollen vor allem Ensembles auftreten, die das überregionale Renommee der A-cappella-Woche begründet haben, unter anderem sind die King's Singers und Voces8 aus England sowie das Trio Mediaeval aus Norwegen eingeplant. Außerdem werde es mit dem Bariton Gabriel Crouch erstmals einen "Conductor in residence" geben. Der Brite reise mit seinem Solistenensemble Gallicantus an und werde Workshops geben, so die Veranstalter. Auch hiesige Chor-Institutionen wie der Knabenchor Hannover sind beim Festival-Jubiläum vertreten. Der Ticket-Vorverkauf beginnt am 20. März.

