Stand: 14.10.2020 14:51 Uhr Intensivtäter sucht sein Fahrrad, aber die Polizei sucht ihn

Am Dienstagabend erschien ein 28-jähriger Mann auf der Wache der Bundespolizei am Hauptbahnhof Hannover. Er suchte sein Fahrrad und habe leicht verwirrt gewirkt, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Die Beamten stellten fest, dass nicht nur das Fahrrad gesucht wurde. Nach dem Intensivtäter, der in 75 Fällen polizeibekannt ist, wurde mit Vollstreckungshaftbefehl gefahndet. Die Beamten verhafteten den Mann und brachten ihn umgehend in die Justizvollzugsanstalt. Dort muss er wegen Beleidigung und Sachbeschädigung elf Monate und zwei Wochen Freiheitsstrafe absitzen.

Jederzeit zum Nachhören 10 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in den Regional-Nachrichten bei NDR 1 Niedersachsen. Hier ist der Mitschnitt der 17.00-Uhr-Sendung 10 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 14.10.2020 | 17:00 Uhr