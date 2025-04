Stand: 24.04.2025 08:44 Uhr Beleidigung von Baerbock: Verurteilte verzichtet auf Berufung

Das Urteil gegen eine Frau aus Hannover, die Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) beleidigt hatte, ist rechtskräftig. Die Frau habe die Berufung zurückgenommen, sagte eine Sprecherin des Landgerichts Hannover am Mittwoch. Die Verurteilte hatte nach Angaben des Amtsgerichts im Oktober 2023 auf ihrem Instagram-Kanal ein Video gepostet, in dem Annalena Baerbock als "Terroristen Bärbock" beleidigt wurde. Baerbock hatte daraufhin Strafantrag gestellt. Das Amtsgericht Hannover hatte gegen die Frau eine Geldstrafe von 600 Euro in 40 Tagessätzen von je 15 Euro verhängt.

Weitere Informationen Wegen Beleidigung von Politikern: Gericht verhängt Geldstrafen Unter anderem wurde ein 70-Jähriger aus Langenhagen verurteilt. Er rief online zu Gewalt gegen Bundeskanzler Scholz auf. mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min