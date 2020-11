"Initiative Querdenken" protestiert - auch Gegendemo läuft Stand: 21.11.2020 15:30 Uhr In Hannover protestieren heute Gegner der Corona-Schutzmaßnahmen auf dem Opernplatz. Organisiert wird der Protest von der "Initiative Querdenken".

Etwa 450 Teilnehmer haben sich nach Angaben der Polizei Hannover bislang versammelt. Die Polizei hat an sämtlichen Zugängen zum Opernplatz Absperrgitter aufgestellt. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Beamte kontrollieren, ob die vorbeiziehenden Menschen zum Beispiel eine Mund-Nasen-Schutz-Maske tragen - eine der Auflagen der Demonstration. Die Polizei ist mit einem Großaufgebot vor Ort. "Es ist uns wichtig, dass alle Beamten, die im Einsatz sind, gesund nach Hause kommen", sagte ein Sprecher.

Bislang keine Zwischenfälle

Größere Zwischenfälle habe es bis zum Beginn der Demonstration keine gegeben, sagte ein Polizeisprecher. Die Polizei hatte im Vorfeld von bis zu 900 Menschen gesprochen, die sie zu den heutigen Protesten erwartet. Auch zu einer Gegendemonstration unweit des Opernplatzes an der Börse haben sich bis jetzt deutlich weniger als die angekündigten 600 Menschen zusammengefunden. Aktuell sind etwa 210 Teilnehmer vor Ort, sagte ein Polizeisprecher NDR.de am Nachmittag. Zwei weitere angekündigte Gegenveranstaltungen wurden laut Polizei von den Organisatoren abgesagt.

Zuletzt mehrfach Kundgebungen aufgelöst

Bundesweit demonstrieren Menschen bei "Querdenken"-Protesten gegen die Corona-Auflagen - so auch an diesem Wochenende unter anderem in Leipzig, Bochum und Berlin. Bei vergangenen Protesten haben sich auch Verschwörungstheoretiker und Rechtsextreme unter die Demonstranten gemischt. Mehrfach wurden Kundgebungen vorzeitig aufgelöst, weil sich die Teilnehmer nicht an Vorgaben wie Maskenpflicht und Mindestabstand hielten.

