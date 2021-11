Stand: 22.11.2021 11:55 Uhr Infotafel soll Geschichte der "Hakenkreuz-Glocke" erzählen

Mit einer Informationstafel will die Geschichtswerkstatt der Gemeinde Faßberg (Landkreis Celle) die Historie der sogenannten Hakenkreuz-Glocke in der evangelischen Michaelkirche beleuchten. Darauf soll nicht nur die Geschichte der Glocke erzählt werden sondern auch die der in den 30er Jahren um den Fliegerhorst Faßberg entstandenen Gemeinde. Nachdem die Glocke vor rund vier Jahren bei Nachforschungen der hannoverschen Landeskirche entdeckt wurde, entbrannte um sie eine Debatte: Sollte das Stück mit dem Hakenkreuz darauf abgehangen werden oder nicht? 2019 wurde sie schließlich doch abgebaut und durch eine neue Glocke ersetzt. Bei der Gestaltung der Info-Tafel waren Vertreter der Kommune und der Kirchenemeinde beteiligt.

